Kahveci Dağı’nda şüpheli son

Nevşehir'de 3 Şubat'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Sümeyye Satılmış (19) için başlatılan arama çalışmalarında, genç kızın en son Kahveci Dağı civarında görüldüğü tespit edildi. Yapılan aramalar sonucunda kayalık alanda cansız bedeni bulundu. İlk değerlendirmelerde yüksekten düşme ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze otopsiye gönderildi. Sümeyye, işlemlerin ardından toprağa verildi.

"İNTİHAR DEĞİL"

Genç kızın kuzeni Kübra Satılmış, "Ortada kesinleşmiş bir adli rapor yokken 'kesin intihar' denilmesi bizi derinden yaraladı. Olay yerindeki fiziksel şartlar ve yaralanma biçimi intihar iddiasıyla uyuşmuyor" dedi. Sümeyye Satılmış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, genç kızın baba tarafı ailesi olayın intihar olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Aile, dosyadaki ifadeler ile olay yerindeki bulgular arasında ciddi çelişkiler olduğunu savunarak, "Bu bir intihar değil, tüm ihtimaller yeniden incelenmeli" çağrısında bulundu.