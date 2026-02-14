Boğaz’da makine arızası: 229 metrelik gemi demirletildi

Olayda can kaybı veya çevre kirliliği yaşanmadığı bildirildi.

Rusya'dan Sudan'a giden 229 metre uzunluğundaki Malta bayraklı "Santa Cruz" isimli geminin makinesi, Gocuk Burnu açıklarında arızalandı. Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-21" römorkörleri yönlendirildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

Kılavuz kaptan refakatinde yedeklenen gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na çekilerek emniyetle demirletildi. Olayda can kaybı ya da çevre kirliliği yaşanmadığı bildirildi.