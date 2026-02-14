Ankara'da feci kaza: Önce bariyere çarptı sonra üzerinden otobüs geçti
Ankara-Kırıkkale Karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Kontrolünü kaybederek bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu talihsiz adamın üzerinden şehirlerarası yolcu otobüsü geçti. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpması sonucu yola fırlayan sürücünün üzerinden yolcu otobüsü geçti.
- Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
- Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpmasını sonucu yola fırlayan sürücünün üzerinden otobüs geçti.
Kaza, Elmadağ ilçesi Ankara - Kırıkkale Karayolu Kırıkkale istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aracının kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yol ortasındaki çelik bariyere çarptı.
ÜZERİNDEN OTOBÜS GEÇTİ
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün üzerinden şehirlerarası yolcu otobüsü geçti. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.