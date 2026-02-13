Şişli’de seri vahşet! İki kadını başlarını kesip parçalayarak çöpe attılar

İstanbul Şişli'de Özbek uyruklu D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29), Durdona Khokimova'yı (37) başını keserek öldürdü. Talihsiz kadının parçalanmış cesedi çöp konteyrine atıldı. Caniler yakalanıp cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, hakkında kayıp ilanı bulunan Ergaşaliyeva Seyyare (32) isimli kadının da aynı adreste, aynı caniler tarafından öldürülüp parçalanarak çöpe atıldığı belirlendi. Tek cinayetle başlayan dosya, seri bir vahşete dönüştü.

AYNI EVDE BİR AY YAŞAMIŞLAR

Ergaşaliyeva'nin, katil zanlıları D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile yaklaşık bir ay boyunca aynı evde yaşadığı belirlendi. Hatta Ergaşaliyeva ile şüphelilerden G.A.K.'nın sevgili oldukları tespit edildi.

ÇÖP POŞETLERIYLE TAŞIMIŞLAR

Kamera kayıtlarına göre geçen 23 Ocak'ta Ergaşaliyeva eve giriş yapıyor, ardından iki katil peşinden geliyor. 24 Ocak'ta caniler gün boyu evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri dönüyor. Son çıkışta caniler bu kez eve beyaz bir valizle giriyor, bir süre sonra aynı valizle çıkıp taksiye binerek Fatih'e gidiyorlar.

Haber: Yunus Emre Kavak - Ali Rıza Akbulut