Migros Unimoney Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte İphone 17 ve Airpods 4 kazanan asil ve yedek talihliler...

Migros Unimoney Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 12.12.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-82659 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 09.02.2026 tarihinde yapılan çekilişe 801.289 katılım gerçekleşmiştir.

Apple İphone 17 256 GB- Xiaomi Redmi Pad2 8/256 GB- Stanley Quencher H2.0 Pipetli Termos 1.18L ve JBL Clip5, Bluetooth Hoperlör, IP67 kazanan ASİL talihliler:

Apple İphone 17 256 GB- Xiaomi Redmi Pad2 8/256 GB- Stanley Quencher H2.0 Pipetli Termos 1.18L ve JBL Clip5, Bluetooth Hoperlör, IP67 kazanan YEDEK talihliler:

