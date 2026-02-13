Migros Unimoney Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte İphone 17 ve Airpods 4 kazanan asil ve yedek talihliler...
Migros Unimoney Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 12.12.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-82659 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 09.02.2026 tarihinde yapılan çekilişe 801.289 katılım gerçekleşmiştir.
Giriş Tarihi:
Apple İphone 17 256 GB- Xiaomi Redmi Pad2 8/256 GB- Stanley Quencher H2.0 Pipetli Termos 1.18L ve JBL Clip5, Bluetooth Hoperlör, IP67 kazanan ASİL talihliler:
Apple İphone 17 256 GB- Xiaomi Redmi Pad2 8/256 GB- Stanley Quencher H2.0 Pipetli Termos 1.18L ve JBL Clip5, Bluetooth Hoperlör, IP67 kazanan YEDEK talihliler: