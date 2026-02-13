İstanbul'da düğün salonları için yeni dönem: Salı günü tatil uygulamasına geçiliyor

Salı günü tören yapmak isteyen işletmelerin odaya yazılı olarak bildirim yapmasının zorunlu olduğunun altını çizen Sönmez, "Akşam saat 17.00'den sonra işletmelerimiz açık olacak. Düğün, kına, söz, isteme ya da nikah gibi programlar odamızın bilgisi dahilinde yapılabilecek."diye konuştu.

Karara uymayan işletmelere yönelik yaptırımların bulunduğunu, sahada denetim personelinin görev yaptığını belirten Sönmez, "Odanın verdiği yükümlülükler doğrultusunda alınan kararlar uygulanacak. Ancak buna gerek olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu talep zaten üyelerden geldi. Sektör çalışanlarının büyük bölümü kadınlardan oluşuyor. Hafta sonları ise oldukça yoğun geçiyor. Pazartesi günü muhasebe ve tedarik işlemleri tamamlanacak, salı günü ise tüm personel için dinlenme fırsatı olacak. Hem işletmelerin hem personelin bir gün dinlenmesi, hizmetin daha iyi ve kaliteli sunulması açısından önemli. Aynı zamanda çalışan motivasyonunun artırılması ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDE ARA ELEMAN İHTİYACI

Daha önce yanıcı ve parlayıcı maddelerin kapalı mekanlarda kullanılmasını yasakladıklarını hatırlatan Sönmez, bu kararın hem sektör hem de insanlar tarafından kabul gördüğünü kaydetti.

Sönmez, düğün ve hizmet sektöründe personel bulma konusunda da sıkıntı yaşandığını belirterek, çözüm için üniversiteler, meslek yüksekokulları, halk eğitim merkezleri ve İŞKUR ile işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Garson, müzisyen, saha ve banket personeli gibi ara elemanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sönmez, bu alanda çalışmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.