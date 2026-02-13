İstanbul trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 87’ye ulaştı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, akşam mesai çıkışıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Şehirde trafik yoğunluğu yüzde 80'in üzerine çıkarken, bazı noktalarda oran yüzde 87 olarak ölçüldü.

İstanbul trafiğinde kırmızı alarm

KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK ARTTI

Kentte özellikle köprü geçişlerinde yoğunluk dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişler uzun araç kuyrukları nedeniyle durma noktasına gelirken, Anadolu Yakası'na geçiş sonrası Ümraniye ve Ataşehir hattında trafik yoğunluğu devam etti. Aynı köprüde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin ise görece daha rahat olduğu gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Avrupa Yakası'na geçildikten sonra Şişli çevresinde her iki yönde de akışın yavaşladığı görüldü.

E-5 VE SAHİL HATTINDA AĞIR TRAFİK

E-5 Karayolu'nda Beylikdüzü yönünde trafik yoğunluğu artarken, Şişli istikametinde kısmen daha akıcı bir trafik olduğu belirtildi. Avrupa Yakası sahil şeridinde ise Florya yönünde başlayan yoğunluğun Ataköy ve Yeşilköy çevresinde belirginleştiği kaydedildi.