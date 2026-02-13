Hesabına 426 bin TL geldi ne yapacağını şaşırdı: Parayı gönderen de kabul etmiyor

PARAYI GÖNDEREN DE KABUL ETMEDİ

Saat 10.40'ta hesabına 426 bin lira yattığını kaydeden Pamukoğlu,"Büyük ihtimalle bir altın alışverişinden dolayı yanlış birinin hesabına gittiğini düşündüm. Şu ana kadar ki kanım buydu ama kuyumcunun bunu inkar etmesi bambaşka bir boyuta taşıdı olayı"dedi.



"İSTANBUL'DA BİR KUYUMCUNUN HESABINDAN PARA GELDİĞİ İÇİN ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM"

Kendi kuyumcusunun Ankara'da olduğunu aktaran Pamukoğlu, "Kuyumcumun ismi başka, hesabı başka. İstanbul'da başka bir kuyumcunun hesabından para geldiği için şaşkınlık içerisindeyim" ifadelerini kullandı.





"ŞU AN ALICISI MUAMMA BİR PARA VAR ORTADA"

Yasadışı para transferinden şüphelendiği için polisi aradığını belirten Pamukoğlu,"Polis, 'yasadışı bir şey görünmüyor bankayla görüşün' dedi. Bankaya ilettiğimde, merkez şubeye, şube merkeze yönlendiriyor. İki taraf da bir çözüm üretecek halde bir şey sunamadılar. Dekontta gördüğüm firmanın yetkileri biz böyle bir para transferinde bulunmadık diyorlar. Şu an alıcısı muamma bir para var ortada. Dolayısıyla ne yapacağım bilmiyorum" şeklinde konuştu.



"ULAŞAN OLMAZSA DA ÖĞRENCİLERE BURS VERİRİM YA DA HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLARIM"

İlk aklına gelen şeyin kara para aklamaya çalışıldığı olduğunu söyleyen Pamukoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Firma deseydi ki 'evet biz gönderdik, şu hesaba atın' deseydi. O zaman birtakım şüpheler uyandıracaktı bende ama onlar kabul etmeyince o pencereden dışarı çıktık. Şu an bir yanlış transfer olduğunu düşünüyorum ama alıcıya ulaşamıyoruz. Hesap bilgileri yok. Banka geri göndermiyor. Onlardan haber bekliyoruz şu anda. Bir şekilde bankanın bu transferin yanlış olduğunun ya da paranın gerçek sahibinin bankaya ulaşıp ya da bana ulaşıp parayı talep etmesi lazım diye düşünüyorum. 3-5 gün ya da 1 hafta bekleyeceğiz. Ulaşan olmazsa da öğrencilere burs veririm ya da hayır kurumuna bağışlarım diye düşünüyorum. Başka bir şey gelmiyor aklıma."