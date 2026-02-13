PODCAST CANLI YAYIN

Faizsiz konut müjdesi 11 ilde bayram havası estirdi

Asrın ihyası ile yeniden ayağa kaldırılan 11 ildeki depremzede vatandaşlarımız, kavuştukları evlerinin faizsiz ve sabit ödemeli olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı...

BAŞKANErdoğan'ın 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını açıklamasıyla, bölgede bayram havası esti. Faizsiz tarihi konut müjdesi hak sahibi depremzedeleri memnun etti.


Faizsiz konut müjdesi 11 ilde bayram havası estirdi-1 HATAY'INKumlu'da 3+1 köy evinde 4 çocuğu ile oturmaya başlayan Mehmet-Filiz Çeltik çifti,"Başkanımız Erdoğan, yine babalığını gösterdi ve bizleri mağdur etmedi" dedi.


Faizsiz konut müjdesi 11 ilde bayram havası estirdi-2 HATAYÖteçay Mahallesi'ndeki köy evine kavuşan Selahattin- Döne Berker çiftide, "Başkanımız Erdoğan, sözlerin hepsini yerine getirdi. Bizi hiçbir zaman mağdur etmedi. 'Peşin' ödemeyi düşünüyoruz" dedi.


Faizsiz konut müjdesi 11 ilde bayram havası estirdi-3 ÇUKUROVAdeprem konutlarında oturan Ayşe Kabacıkise "Güvenle uyuyabiliyorum. Deprem korkum azaldı. Neredeyse bedavaya ev sahibi oluyoruz. Daha ne olsun" diyerek sevincini dile getirdi.

