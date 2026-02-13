Faizsiz konut müjdesi 11 ilde bayram havası estirdi

BAŞKANErdoğan'ın 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını açıklamasıyla, bölgede bayram havası esti. Faizsiz tarihi konut müjdesi hak sahibi depremzedeleri memnun etti.



HATAY'INKumlu'da 3+1 köy evinde 4 çocuğu ile oturmaya başlayan Mehmet-Filiz Çeltik çifti,"Başkanımız Erdoğan, yine babalığını gösterdi ve bizleri mağdur etmedi" dedi.



HATAYÖteçay Mahallesi'ndeki köy evine kavuşan Selahattin- Döne Berker çiftide, "Başkanımız Erdoğan, sözlerin hepsini yerine getirdi. Bizi hiçbir zaman mağdur etmedi. 'Peşin' ödemeyi düşünüyoruz" dedi.



ÇUKUROVAdeprem konutlarında oturan Ayşe Kabacıkise "Güvenle uyuyabiliyorum. Deprem korkum azaldı. Neredeyse bedavaya ev sahibi oluyoruz. Daha ne olsun" diyerek sevincini dile getirdi.