"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğunu bıçaklamıştı: O anların görüntüleri ortaya çıktı
Iğdır'da Y.B.’nin (23), yolda yürüyen D.B. (16) adlı kız çocuğuna saldırıp, karnından bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
- Iğdır Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Y.B., karşıdan gelen D.B.'yi karnından bıçaklayarak yaraladı.
- Gözaltına alınan saldırgan, ifadesinde kurbanı tanımadığını ve sadece birini bıçaklamak hissiyle evden çıktığını belirtti.
- Zanlı Y.B., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
- Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Saldırganın yolda yürüyen D.B.'ye aniden saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, 10 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Y.B., karşıdan iki arkadaşıyla gelen D.B.'ye saldırarak, karnından bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla D.B., Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde D.B.'yi tanımadığını belirtip,"Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım"diyen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.16 yaşındaki kız çocuğunun bıçaklandığı anlar kamerada!
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Y.B.'nin, yolda yürüyen D.B.'yi bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kaydında, 2 arkadaşıyla caddede yürüyen D.B.'nin, karşıdan gelen Y.B.'nin saldırısına uğradığı anlar yer aldı.
Y.B.'nin, çevredekilerin korkulu bakışları arasında D.B.'ye saldırarak bıçaklaması, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.