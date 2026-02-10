Müge Anlı çözdü bakanlık harekete geçti: Genç kız yamyam evinde ölmek üzere bulundu
İstanbul Gaziosmanpaşa’da komşuların ihbarlarıyla ortaya çıkan ihmal iddiaları kamuoyunu alarma geçirdi. Müge Anlı’da gündeme taşınan olayda, aynı evde yaşayan bir annenin hayatını kaybettiği, genç kızının ise ağır ihmal koşulları altında yaşam mücadelesi verdiği öne sürüldü.
- İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde yatağa bağımlı bir kadının ablası tarafından ölüme terk edildiği iddiasıyla Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyet ekipleri adrese gitti.
- Komşular, evde yaşayan hasta kadının çırılçıplak, bir deri bir kemik halde, vücudunda morluklar ve yaralarla divan üzerinde bulunduğunu iddia etti.
- Aynı evde yaşayan anne Ünzile Hanım'ın geçen hafta hayatını kaybettiği ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi.
- Komşular, anne Ünzile Hanım'ın hayattayken büyük kızının kendilerini dövdüğü ve ölü eti yedirdiği yönünde yardım çığlıkları attığını belirtti.
- İddiaların odağındaki Suna Hanım, muhabire kardeşinin durumu hakkındaki sorulara sert tepki göstererek konuşmayı reddetti.
Görgü tanıklarının anlattıkları ve ortaya çıkan görüntüler, olayın boyutlarına ilişkin endişeleri artırdı. İşte Müge Anlı'da yaşanan sıcak gelişmeler…
KOMŞULARIN FERYADI MÜGE ANLI İHBAR HATTINA TAŞINDI
İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yaşanan olay, izleyicilerin Müge Anlı ihbar hattına ulaştırdığı fotoğraflar ve yardım çağrılarıyla gündeme geldi. İddialara göre aynı evde yaşayan iki kız kardeşten biri, ablası tarafından ölüme terk edilmiş halde yaşam mücadelesi veriyor. Aynı evde yaşayan anne Ünzile Hanım'ın ise geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği öğrenildi.
"APARTMAN ÜNZİLE TEYZENİN ÇIĞLIKLARIYLA İNLEDİ"
Yaklaşık 5 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyleyen komşular, Ünzile Hanım'ın hayattayken sık sık yardım çığlıkları attığını ileri sürdü. Komşu ifadelerine göre anne, büyük kızı için "Bize ölü eti yediriyor, yatağa bağımlı kızımı dövüyor, bizi kurtarın" diyerek feryat ediyordu. Komşular, bu çığlıkların Ünzile Hanım'ın vefatıyla sona erdiğini, ancak ölümünün ardından eve ne cenaze aracı geldiğini ne de bir yakınının ortaya çıktığını iddia etti.
CENAZE SESSİZ SEDASIZ KALDIRILDI İDDİASI
Komşular, Ünzile Hanım'ın ölümünün ardından polis ekiplerinin eve geldiğini, annenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öne sürdü. Bir komşu, annenin bakımsızlık ve açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti.
Bulunduğunda bir deri bir kemik haldeydi: 35 yaşındaki kadın nasıl bu hale geldi?Bulunduğunda bir deri bir kemik haldeydi: 35 yaşındaki kadın nasıl bu hale geldi?
EVDE ÖLÜME TERK EDİLMİŞ BİR KIZ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Komşular, evde ağır ihmal altında yaşayan hasta bir kızın bulunduğunu belirtti. İddialara göre eve giren komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştı. Mutfakta kullanılabilecek hiçbir şey bulunmadığı, dolabın neredeyse boş olduğu ifade edildi.
"BİR DERİ BİR KEMİK ÇIRILÇIPLAK VE YARALAR İÇİNDEYDİ"
Komşuların anlatımına göre hasta kız, yataksız bir divan üzerinde, çırılçıplak şekilde oturuyordu. Vücudunda morluklar, tırmıklar ve darp izini andıran yaralar olduğu öne sürüldü. Görgü tanıkları, kızın son derece zayıf olduğunu ve insani yaşam koşullarından tamamen uzak bırakıldığını söyledi.
"Bize ölü eti yediriyor bizi kurtarın""Bize ölü eti yediriyor bizi kurtarın"
Apartman sakinleri, evden yayılan yoğun kokunun tüm binayı sardığını dile getirdi. Çamaşır suyu ve tiner benzeri keskin kokular nedeniyle evlerinden rahatsız olduklarını, çocukların korktuğunu ifade eden komşular, bu kokuların bir şeyi gizlemek amacıyla kullanıldığını düşündüklerini belirtti. Muhabirin kapı önünde yaptığı gözlemde de kokunun dayanılmaz seviyede olduğu aktarıldı.
"ÜNZİLE TEYZEYİ KAYBETTİK EN AZINDAN O KIZI KURTARALIM"
Komşular, yaşananların bir hastalık veya psikolojik durumdan kaynaklanması ihtimaline karşı bile diğer kız kardeşin kurtarılmasını istediklerini söyledi. Müge Anlı'ya seslenen mahalle sakinleri, "Biz bir şey yapamıyoruz ama Müge Hanım bunu yapar"diyerek yardım çağrısında bulundu.
İDDİALARIN ODAĞINDAKİ ABLA KAMERALARA TEPKİLİYDİ
İddiaların merkezinde yer alan Suna Hanım, elinde çok sayıda ekmek poşetiyle binaya girerken görüntülendi. Muhabirin kardeşinin durumu hakkında sorduğu sorulara sert tepki veren Suna Hanım, "Seni ilgilendirmiyor" ve "Benim kız kardeşim senden bile iyi durumda" ifadelerini kullandı. Yardım tekliflerine de tepki gösteren Suna Hanım, konuşmayı reddederek evine girdi.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Komşuların anlatımları ve kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından, evde ciddi bir ihmal ve hayati tehlike olabileceği yönündeki iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayını ihbar kabul ederek söz konusu adrese gitti.
GENÇ KADIN EVİNDEN KURTARILDI
Kamuoyunda tepki çeken görüntüler ve mahalle sakinlerinin anlatımları üzerine yetkililer hızlıca devreye girdi. Ekipler tarafından bulunduğu adresten çıkarılan genç kadının oldukça yorgun ve yaralı olduğu görüldü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadının vücudunda darp izleri olduğu ve aşırı kilo kaybı yaşadığı bildirildi.