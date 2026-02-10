Müge Anlı çözdü bakanlık harekete geçti: Genç kız yamyam evinde ölmek üzere bulundu

Komşular, evde yaşayan hasta kadının çırılçıplak, bir deri bir kemik halde, vücudunda morluklar ve yaralarla divan üzerinde bulunduğunu iddia etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde yatağa bağımlı bir kadının ablası tarafından ölüme terk edildiği iddiasıyla Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyet ekipleri adrese gitti.

İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yaşanan olay, izleyicilerin Müge Anlı ihbar hattına ulaştırdığı fotoğraflar ve yardım çağrılarıyla gündeme geldi. İddialara göre aynı evde yaşayan iki kız kardeşten biri, ablası tarafından ölüme terk edilmiş halde yaşam mücadelesi veriyor. Aynı evde yaşayan anne Ünzile Hanım'ın ise geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Müge Anlı’ya yapılan ihbarlarda, bir annenin hayatını kaybettiği, genç kızının ise ablası tarafından ihmale uğradığı iddia edildi.

Komşular, Ünzile Hanım’ın hayattayken büyük kızı tarafından şiddet ve ihmal gördüğünü söyleyerek yardım çığlıkları attığını iddia etti.

"APARTMAN ÜNZİLE TEYZENİN ÇIĞLIKLARIYLA İNLEDİ"

Yaklaşık 5 yıldır aynı apartmanda oturduğunu söyleyen komşular, Ünzile Hanım'ın hayattayken sık sık yardım çığlıkları attığını ileri sürdü. Komşu ifadelerine göre anne, büyük kızı için "Bize ölü eti yediriyor, yatağa bağımlı kızımı dövüyor, bizi kurtarın" diyerek feryat ediyordu. Komşular, bu çığlıkların Ünzile Hanım'ın vefatıyla sona erdiğini, ancak ölümünün ardından eve ne cenaze aracı geldiğini ne de bir yakınının ortaya çıktığını iddia etti.

CENAZE SESSİZ SEDASIZ KALDIRILDI İDDİASI

Komşular, Ünzile Hanım'ın ölümünün ardından polis ekiplerinin eve geldiğini, annenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öne sürdü. Bir komşu, annenin bakımsızlık ve açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti.

Bulunduğunda bir deri bir kemik haldeydi: 35 yaşındaki kadın nasıl bu hale geldi?

Bulunduğunda bir deri bir kemik haldeydi: 35 yaşındaki kadın nasıl bu hale geldi?