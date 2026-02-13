85 yaşındaki Hamide anne 6 yıldır Mehmetçik için örüyor

Trabzon Of'ta oğlu Mahmut Kaldırım ile yaşayan 6 çocuk annesi Hamide Kaldırım (85), geçirdiği rahatsızlığın ardından yürümekte zorluk çekmeye başladı. Televizyon izlediği sırada kış şartlarında görev yapan askerleri görünce duygulandı. Mehmetçik için patik örüp, göndermek istedi. Oğlu Mahmut Kaldırım, annesinin bu isteğini gerçeğe dönüştürmek için önce Türkiye'nin farklı illerindeki askeri birliklere daha sonra da çocuk esirgeme kurumlarına ve öğrencilere ulaşarak patikleri göndermeye başladı. 6 yıldır askerlerin yanı sıra çocuklar için bini aşkın çorap ile patik ören Hamide annenin gönderdiği hediyeler birçok kurum tarafından takdirle karşılandı. Zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin üşümemesi için verilen anlamlı destek karşılıksız kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hamide anneye teşekkür plaketi verildi. Ayrıca Ardahan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Diyarbakır Valiliği'nce çeşitli hediye ve plaketler de takdim edildi.



DUYGULANDIRAN NOT

Askerlerden Hamide anneye duygu dolu not gönderildi. Notta "Hamide annemiz, memleketimizin ücra köşesinde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde vatan aşkının sıcaklığı ile çalışırken sizden gelen bu ince hediye bizlerin kalbindeki vatan sevgisini körükledi. Bölüğümüz adına şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.