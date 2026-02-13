300 kiloya ulaşan fil hastası Engin Akbadal özel ekiple evden çıkarıldı Ankara'ya sevk edildi

12 YIL ÖNCE YAKALANDIM Nakil öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Akbadal, tedavi olacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "12 yıl önce bu hastalığa yakalandım, yavaş yavaş ilerledi. Önce işi bırakmak zorunda kaldım, sonra yürüyemez hale geldim. En son da yatağa bağlı kaldık." dedi.

300 kiloya ulaşan Engin Akbadal tedavi edilecek.

ÇARESİ VAR DİYORLAR



Akbadal, birkaç kez hastaneye gittiğini ancak çare bulunamadığını dile getirerek, "Artık tıp gelişti, 'çaresi var' diyorlar. İnşallah önce Allah, sonra sevgili büyüğümüz MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un sayesinde şifamızı bulacağız. Allah razı olsun." diye konuştu.

Zor bir sürecin kendisini beklediğini ve bunun farkında olduğunun altını çizen Akbadal, "Ben de heyecanlıyım ve merak içindeyim. Hepimiz de göreceğiz. Biraz zor bir süreç olacak. Hayallerim çok. İnşallah sağlığıma kavuşursam gezemediğim yerleri, eşim ve çocuklarımla gezmek, görmek istiyorum. Bir yola çıktık. İnşallah Allah sağlımıza kavuşmayı nasip eder." ifadelerini kullandı.