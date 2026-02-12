Top peşinde facia! İnşaat çukuruna düşen iki kardeş hayatını kaybetti

Hatay Kırıkhan'da önceki akşam evlerinin yakınında sokakta oynayan Ömer (5) ve İsmail Sert (3) kardeşler, kaçan toplarını almak isterken yağış nedeniyle suyla dolan yaklaşık 1 metre derinliğindeki inşaat temeline düştü. Çevredekilerin seslenmesiyle temele koşan Emrah Sert, sudaki çocuklarını bilinçleri kapalı halde çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazeleri, Acarköy Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, çocukların ailesi ve mahalleli katıldı. Sert kardeşlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

