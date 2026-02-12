Savcı tuzağıyla 5.2 milyonluk vurgun!

Eskişehir'de yaşayan Kazım Kınık'ı (69) telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, kimlik bilgilerinin bir suçta kullanıldığını, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında adının geçtiğini söyledi. Şüpheliler, Kınık'a güven vermek için aile bireylerinin isimlerinden tapu ve parsel bilgilerine kadar birçok özel bilgiyi paylaştı. Kınık'tan, suçsuzluğunu ispatlamak amacıyla evindeki ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesini isteyen şüpheliler, bir kişinin eve geleceğini belirtti. Kınık'ı altınları vermeye ikna etti. Şüpheliler eve gelip 5 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını Kınık'tan teslim alıp ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazım Kınık, polise şikayette bulundu. Şüpheliler S.B., H.E. ve A.B. 1 saat sonra Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı. H.E. ve A.B. "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin aldıkları altın ve paralar da ele geçirilerek sahibine teslim edildi.



Kazım Kınık, "Arayan kişi savcının beni tutuklayacağını ancak temiz olduğumu ispat etmek istediğini söyledi. 'Gelin eve burada konuşalım' dedim. Bu sırada eşimin telefonunu da aradılar ve bizi hep meşgul ettiler. Ben de inandım ve eve gelen şüphelilere altın ve paraları teslim ettim" dedi