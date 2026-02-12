Sahte kimlikle 10 milyonluk vurgun! ‘Profesör’ çetesi çökertildi

Adana polisi, bir kişinin rızası dışında bankadan kendi adına kredi çekildiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bir suç şebekesinin, kredi notu yüksek olan ve aralarında doktorların da bulunduğu kişilerin kimlik bilgilerini internet üzerinden bir panel aracılığıyla temin ettiğini belirledi. Hazırladıkları sahte kimlikler üzerine 'dublör' olarak kendi fotoğraflarını koyan zanlıların bankalara giderek mağdurlar adına hesap açtığı tespit edildi. Bu yöntemle 58 kişi adına farklı bankalardan hesap açıp 10 milyon lira kredi kullanıldığı ortaya çıktı.



12 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca şebeke yöneticilerinin polise yakalanmamak için kendilerine kod adıyla birbirlerine hitap ettikleri ortaya çıktı. Polis, 3 Şubat'ta kentteki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şebekenin yöneticileri "profesör" kod adlı Ö.F.Ö. (31), "Azad" kod adlı A.B. (36) ve "Firavun" kod adlı Z.A.A'nın (41) da arasında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



KİMLİK BASMA VEHOLOGRAM MAKİNELERİ



Operasyonda başkaları adına oluşturulmuş 28 sahte kimlik, 145 sahte kimlik yapımında kullanılan kart, sahte kimlik basımında kullanılan makine, 4 hologram basımında kullanılan cihaz, 61 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, çok sayıda SIM kart, renkli yazıcı, 133 bin lira, 4 POS cihazı, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 20 gram uyuşturucuya el konuldu.