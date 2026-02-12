Mezarlıkta kan donduran infaz! Terzi Alev Koç boğularak öldürüldü

Tüyler ürperten cinayet, pazartesi akşamı Kahramanmaraş Pazarcık'ın Narlı Mahalle Mezarlığı'nda yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptığı incelemede daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi 39 yaşındaki terzi Alev Koç'un cesedini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Koç'un erkek arkadaşı olduğunu ileri süren 52 yaşındaki şüpheli H.H.S., Gaziantep Adliyesi'ne gitti. Cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı, teslim oldu. Koç'un cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede H.H.S.'nın kadını araç içerisinde boğduğu ardından mezarlık alana bıraktığı tespit edildi.

"CİNAYETLER SON BULSUN"

Öldürülen Koç'un cenazesinin bugün toprağa verilmesinin beklendiği öğrenilirken, esnaf arkadaşları da kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Koç'un komşusu Serap Demir, "Bizim başımıza ne gelecek bilmiyoruz, biz de çalışıyoruz. Kadın cinayetlerine kesinlikle ceza büyük gelmeli. Kendisi burada esnaftı, çok iyi bir kadındı. Acımız çok büyük ve çok üzülüyoruz. Kendisi terziydi, aynı zamanda cemevinde semah ekibindeydi. Çok zor ve çok kötü" diye konuştu.