IBAN tuzağı hayatını kararttı! 23 yaşındaki Özlem’e 4 yıl 5 ay hapse mahkum edildi

Adana'da yaşayan Özlem Develi (23), 2023'te dershaneden arkadaşı M.D.'ye IBAN'ını kullandırdı. Hakkında 20 dava açıldı. Geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı. Davaların 11'inin ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürdüğü öğrenildi.

"DÜZENLEME BEKLİYORUZ"

22 Ocak'ta aranması varken röportaj veren ve gözyaşlarıyla tüm Türkiye'yi ağlatan Özlem, 4 Şubat'ta teslim oldu. Genç kız, anne ve babasıyla vedalaşıp Mersin Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. IBAN mağdurları sosyal medya üzerinden gündem oluşturdu. Özlem'in babası Ahmet Develi, "Biz zor durumda bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Kimse, kimseye IBAN'ını kullandırmasın. Kızım için ve diğer mağdurlar için inşallah iyi bir sonuç bekliyoruz. Düzenleme yapılacak deniyor, bekliyoruz" diye konuştu.



CEZAEVİNDE ÇOKMAĞDUR VAR

Baba Ahmet Develi, "Cezaevinde kızım gibi mağdur çok fazla. Özlem şu anda cezaevinde ve 4 ay orada kalması bekleniyor. Bu dolandırıcılığı asıl yapanlar belli, onların ceza almasını istiyoruz" dedi.