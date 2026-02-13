Foça açıklarında göçmen botu battı: 2 kazazede sağ çıkarıldı
Foça ile Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki iki kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopterle olumsuz hava koşullarına rağmen kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Foça ile Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki iki kişinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ihbarın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN KURTARMA
Açıklamada, şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen denizden çıkarılan iki kazazedenin Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edildiği ve görevin başarıyla tamamlandığı kaydedildi.