Foça açıklarında göçmen botu battı: 2 kazazede sağ çıkarıldı

Foça ile Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki iki kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopterle olumsuz hava koşullarına rağmen kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Foça ile Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki iki kişinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ihbarın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ege’de umut operasyonu: 2 kazazede sağ çıkarıldı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN KURTARMA

Açıklamada, şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen denizden çıkarılan iki kazazedenin Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edildiği ve görevin başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

