Yapay zeka çağında yeni eşik: Türkiye ortalama yüzde 20'lik kullanım oranına sahip

Teknoloji dünyası, 2026 yılına yapay zekanın kitlesel entegrasyonuyla girdi. Artık sadece profesyonellerin değil, ev hanımlarından öğrencilere kadar her kesimin ajandasına giren yapay zeka araçları, dünya genelinde cihazların yüzde 77'sinde kendine yer buldu. Yapılan son pazar araştırmaları, kullanıcıların büyük çoğunluğunun ücretsiz modelleri tercih ettiğini, ancak profesyonel segmentte ücretli aboneliklerin hızla standartlaştığını gösteriyor.

ÜCRETSİZ MODELLER HAKİM

Güncel istatistiklere göre, Singapur yüzde 60'lık kullanım oranıyla dünya liderliğini korurken, Türkiye yüzde 14.6'lık genel adaptasyon hızıyla dikkat çekiyor. Kullanıcı profilinde ise ekonomik tercihler ön planda yer alıyor. Kullanıcıların yüzde 85'inden fazlası yapay zekayı ücretsiz sürümler üzerinden deneyimlerken; uzmanların ve içerik üreticilerinin yüzde 10-15'lik bir kesimi, aylık ortalama 20 dolar bandındaki ChatGPT Plus veya Gemini Advanced gibi üst segment servisleri kullanıyor. Cihaz entegrasyonunda ise akıllı telefonlardan beyaz eşyalara kadar her 10 cihazdan yaklaşık 8'i yapay zeka destekli algoritmalarla çalışıyor. Uzmanlar, yapay zekaya yeni adım atacak kullanıcılar için arama motoru mantığından uzaklaşılması gerektiği konusunda hemfikir. Yapay zeka, artık bir bilgi kaynağından ziyade, yönlendirilmeye muhtaç bir dijital asistan olarak konumlanıyor. En çok tercih edilen giriş seviyesi araçlarda; genel kullanımda ChatGPT, güncel veri ve Google entegrasyonunda Gemini, edebi derinlikte ise Claude öne çıkıyor. Görsel tasarım alanında ise tasarım bariyerini yıkan Canva Magic Studio ve Microsoft Designer, amatör kullanıcıların profesyonel çıktılar almasını sağlıyor.

BAŞARININ ANAHTARI DOĞRU KOMUT

Teknoloji danışmanları, yapay zekadan verim almanın yolunun doğru komut yani prompt yazmaktan geçtiğini belirtiyor. Başarılı bir sonuç için rol, görev ve kısıtlama formülü öneriliyor. Örneğin; bir kullanıcı sadece soru sormak yerine, yapay zekaya bir diyetisyen veya yazılım uzmanı rolü atayarak çok daha spesifik sonuçlar elde edebiliyor. Yapay zeka dünyasına ilk adımı atmak için ücretsiz bir hesap oluşturup, günlük basit işleri bu dijital asistanlara devretmek yeterli görünüyor.

Haber: Timur Sırt