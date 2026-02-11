Sevilen şarkıcı Buray ‘82 ülkeye gittim hedefim dünyayı keşfetmek’

Buray, önceki gün Etiler'deki bir restoran çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, yurt dışı seyahatinden geldiğini söyledi. Buray, "Gezdik, turne yaptık. 28 gün Pasifik turumuz vardı. Adını hiç duymadığınız ülkeleri gezdim. Oradan da konser turnemize geçtim. Bir buçuk aydan sonra ilk kez eve dün geldim" dedi.

'UÇAKTAN ATLADIK'

Buray, parasını biriktirip seyahatlere gittiğini söyleyerek, "Yeni Zelanda beni çok etkiledi. Dağlar, denizler... İnanılmaz güzel bir manzarası var. 30 saat sürdü gitmemiz. Köpek balıklarıyla daldık, uçaktan atladık. Konserlerimizi yapıyoruz, paramızı biriktirip dünyayı geziyoruz. En güzel yatırımım gezmek ve görmek. Şu ana kadar 82 ülke gezdim, benim hedefim bütün dünya ülkelerini gezmek" ifadelerini kullandı.

Haber:Aydın Hamza