Mutlu evliliğin şifresini paylaştı 'Telefon kurcalama huyumuz yok'

Özge Gürel ve eşi Serkan Çayoğlu önceki gün Boğaz'da bir teknoloji markasının lansmana katıldı. Gazetecilerin, "Evde teknolojiye kim meraklı?" sorusuna Çayoğlu, "Önce benim filtremden geçiyor. En iyisi olsun diye kıyaslamalar yaparım. Özge'yi de bazen bıktırırım" derken, Gürel ise "Ben daha çok konfor kısmıyla ilgilenirim. Hayatımı ne kolaylaştırır ona bakarım" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRİMİZE GÜVENİYORUZ'

Evlilik hayatından da bahseden Gürel, konu telefon kurcalamaya gelince, "Asla telefon kurcalama huyumuz yoktur. Birbirimize güvenimiz tamdır. Hatta biz bu konuyu çok garip buluyoruz. Birbirimizden şifre bile saklamayız. Zaten birbirimize tekrar tekrar sorarız şifreleri, aklımızda tutamıyoruz" diyerek gülümsetti.