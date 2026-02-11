Habersiz değiştirilen okul servisi minik kızı hayattan kopardı

Yürekleri yakan kaza, 4 Şubat'ta Kocaeli Gebze'nin Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki özel bir ilkokulun önünde yaşandı. Okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na (6), İ.C.'nin kullandığı başka bir servis midibüsü çarptı. Ela kurtarılamadı. Gözaltına alınan İ.C., tutuklandı.

"SERVİSÇİ GÖRMÜYOR"

Servis değişikliği nedeniyle karmaşa yaşandığını ifade eden baba Fatih Tabakoğlu, "Çocuğum okuldan çıkıyor. Annesinin her ihtimale karşı 'bekle' dediği yerde, 5-6 dakika bekliyor. Sonra çocuk haliyle dışarıya çıkıyor ve servisini aramaya başlıyor. Okul yönetiminin, bizlerin, çocuğun kimsenin bu servis değişikliğinden haberi yok. Birimizin haberi olmuş olsa çocuk da öğrenirdi, gitmesi gereken servise giderdi. Yavrum servisin peşinden koşturuyor. Servisçi görmüyor, olay anında kaldırımda siyah bir araba var. Onun da sıkıştırmasıyla galiba orada kaza oluyor. Bu kaza değil, cinayet" dedi.

'KİMSENİN HABERİ YOK'

Anne Serpil Selin Tabakoğlu, "İhmaller zinciri var. Önce servis değişikliği yapılıyor. Hiç kimsenin haberi yok. 1. sınıfa giden 6 yaşındaki çocuk, tek başına okulun bahçesinden nasıl çıkıyor. Güvenlik yok, hostesin kontrolünde olması gerekiyor; hostes bu çocuğu nasıl bulamıyor" diye konuştu.