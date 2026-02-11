Asi Nehri’nde kaybolan Berkan Karakaya'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu
10 gün önce Hatay’da Asi Nehri’ne düşerek kaybolan HATSU personeli Berkan Karakaya’dan acı haber geldi. Berkan Karakaya’nın cansız bedeni, nehrin denize döküldüğü noktada bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) personeli Berkan Karakaya'nın cansız bedeni, Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada bulundu.
- Karakaya, 2 Şubat'ta Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde Asi Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
- AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri 10 gün boyunca arama çalışması yürüttü.
- Karakaya'nın cenazesi otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hatay'ın Defne ilçesinde 10 gün önce Asi Nehri'ne düşüp kaybolan Berkan Karakaya'dan acı haber geldi.
Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat günü Asi Nehri'ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli Berkan Karakaya için başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde sonuç verdi.
AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, saat 03.00 sıralarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada Karakaya'nın cansız bedeni bulundu.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.