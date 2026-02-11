Asi Nehri’nde kaybolan Berkan Karakaya'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karakaya'nın cenazesi otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri 10 gün boyunca arama çalışması yürüttü.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) personeli Berkan Karakaya'nın cansız bedeni, Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada bulundu.

Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat günü Asi Nehri'ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli Berkan Karakaya için başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde sonuç verdi.

Berkan Karakaya (Fotoğrafta DHA'dan alınmıştır)

AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, saat 03.00 sıralarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada Karakaya'nın cansız bedeni bulundu.