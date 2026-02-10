Ümraniye'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadı, sadece araçlarda hasar oluştu.

Ümraniye'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.