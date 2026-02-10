Ümraniye'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi
İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu. Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
- Kazada yaralanan olmadı, sadece araçlarda hasar oluştu.
- Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.
- Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Ümraniye'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.
TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.
YARALANAN OLMADI
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.