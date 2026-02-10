Tır altında kalan motorcu hayatını kaskına borçlu

Feci kaza, 4 Şubat'ta Adana Seyhan ilçesinde yaşandı. Bir kebapçıda kurye olarak çalışan Mesut Aldanma'nın (26) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR, çarpıştı. Aldanma, TIR'ın çekicisinin altında kalarak bir süre sürüklendi ve sıkıştı. Soğukkanlılığını koruyarak, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" diyen Aldanma, kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Aldanma, taburcu edildi.

"KIRIĞIM, ÇIKIĞIM YOK"

Çok büyük bir kaza geçirdiğini anlatan Mesut Aldanma, "TIR, beni yol boyunca sürükledi. Kaskım olmasaydı yüzüm paramparça olurdu. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım yok. Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Tarif edilemez bir his yaşadım. Bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti" şeklinde konuştu.

MOTO KURYELERDEN EKİPMAN ÇAĞRISI

Motokuryeler, motosiklet ekipmanlarının ek gümrük vergileri ve özel tüketim vergilerinden muaf tutulmasını talep ediyor. Kuryeler, "Bizi hayatta tutacak ekipmanlara ulaşabilmek istiyoruz" diyerek düzenleme çağrısında bulundu.