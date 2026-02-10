Milli atlet Berke Akçam annesinin izinden gidiyor

Bursalı milli atlet Berke Akçam (23), yıllar önce kendisi gibi 400 metre engelli koşucusu olan annesi Gülşah Akçam'ın yönlendirmesiyle spora başladı. Babasını 10 yaşında kaybeden Akçam, annesi sayesinde birçok spor dalıyla tanıştı, katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti. Annesinin izinden giderek atletizme yönelen Akçam, önemli başarılara imza attı. 2021'de dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan milli atlet, 2023 Avrupa U23 Şampiyonası'nda 2'ncilik elde etti. 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finale yükselerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Akçam, aynı yıl Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda da finalde koştu. Akçam, 2025'te katıldığı Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda ve İslam Oyunları'nda altın madalya kazandı. Akçam, "En büyük hedefim; antrenörüm Abdurrahman Deriş'in yönlendirmesiyle olimpiyatlarda madalya almak" dedi.

Berke Akçam, "Annemin sporcu olması, spora destek veren ve sporcu halinden anlayan biri olmasını sağladı. Hem beni spora teşvik etti hem de yaptığım dereceleri doğru şekilde yorumladı" diye konuştu.

