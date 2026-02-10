Ergin Ataman'ın annesi hayatını kaybetti

Ergin Ataman (AA)

TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu, Gülten Ataman'ın vefatı sonrası resmi bir taziye mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada; "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.