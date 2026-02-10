Ergin Ataman'ın annesi hayatını kaybetti
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, annesi Gülten Ataman’ı kaybetti. Ataman'ın acı kaybı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi yaşamını yitirdi.
Gülten Ataman'ın cenazesinin Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Basketbol Federasyonu, Gülten Ataman'ın vefatı sonrası resmi bir taziye mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada; "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
BAK'TAN PAYLAŞIM
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın vefat eden annesi için taziye mesajı yayınlayarak, N Sosyal platformundan "A Milli Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.