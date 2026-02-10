Çapkınlığıyla anılan ünlü şarkıcı Dalkılıç aradığı aşkı buldu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, ikinci kez nikah masasına oturma yolunda ilerliyor. Dalkılıç, 2015 yılında Merve Boluğur ile dünyaevine girmiş ve bu aşk, 2017 yılında son bulmuştu. Bu ilişkiden bir süre sonra Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtı. Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı, sanat dünyasının yakından tanıdığı Hande Erçel oldu. Hande Erçel'le 3 yıla yakın bir süre aşk yaşayan Murat Dalkılıç, bu ilişkinin ardından, Hande Erçel'in de yakından tanıdığı oyuncu Sitare Akbaş'la görüşmeye başladı. Aradığı mutluluğu Sitare Akbaş'la da yakalayamayan Murat Dalkılıç, bir süre sonra Sitare Akbaş'la da birlikteliğini sonlandırdı.

TERCiHİ OYUNCULAR

Birlikte olduğu kişileri genellikle oyunculardan seçen çapkın şarkıcının, son gözdesi yine bir oyuncu. Bir yıla yakın süredir Özgü Kaya ile büyük aşk yaşayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta sevgilisi ile İtalya tatiline çıkmış. Oldukça romantik bir ortamda geçen bu tatilde Dalkılıç, Özgü Kaya'ya, kırlardan kendi topladığı çiçekleri takdim etmiş. Yakın çevresine Özgü Kaya'yı çok sevdiğini söyleyen Murat Dalkılıç, sevgilisi ile bu yaz kır düğünü yaparak dünya evine girmek istiyormuş.