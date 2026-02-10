Bebek'te trafiği kapatan kadın aracın içinde dans etti: Kaçmak isterken gözaltına alındı

Olay yerine çekici gelince kaçmaya çalışan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin uyarılarına rağmen araçtan inmeyen kadın, içeride dans edip makyaj yaparak direndi.

Beşiktaş Bebek'te Gizem K. isimli sürücü, aracıyla yolu kapatarak trafiğin durmasına neden oldu.

Bebek’te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın gözaltına alındı

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek'te meydana geldi. İddiaya göre 31 AB 333 plakalı aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı.

Polis uyarılara rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın içeride dans etmeye başladı.

Bebek’te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın gözaltına alındı; kaçarken yakalandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

KAÇARKEN YAKALANDI

Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi. Kadın sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, emniyete götürülen kadının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.