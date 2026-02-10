2 bebeğin koruyucu ailesi oldular

Eskişehir'de yaşayan Çiğdem ve Ercan Er çifti, 2 çocuğundan aldığı tavsiye ile koruyucu aile olmaya karar verdi. Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gerekli eğitim ve malzemeleri alan Er çifti, 10 yıl önce bir özel gereksinimli bir kız çocuğuna koruyucu aile oldu. Kendi çocuklarının da ağabey ve ablalık yaptığı 13 yaşındaki kız çocuğu sonrasında ise aile bu kez geçici koruyucu ailelik için başvuruda bulundu. Daha sonra 47 günlük bir kız bebeğe geçici koruyucu aile olan aile, kurumdan aldıkları miniğe mevlit dahi okuttu. Yaklaşık 1 ay kadar baktıkları kız bebek, kurum aracılığı ile kalıcı koruyucu aileye teslim edildi.

EVLERİNDE BEBEK KOKUSU EKSİK OLMUYOR

Evlerinde tekrar bir bebek bakmak isteyen aile, kuruma yeniden müracaat etti. 43 günlük olan erkek bebeklerine geçici koruyucu aile olan Er çiftinin evinden bebek kokusu eksik olmuyor. Er çifti 2'si biyolojik, 2'si ise kurumdan gelen çocuklar olmak üzere 4 kişilik çekirdek aile olarak hayatlarına devam ediyor.

Çiğdem Er, "47 günlük kızımız bir ay kadar kaldı. Güzel bir aileye teslim ettik. Hayırlısıyla 43 günlük bebeğimizi de daha çok sevecek, ilgilenecek bir aileye vereceğiz" diye konuştu. Koruyucu aile annesi Çiğdem Er, "Koruyucu ailelik çok istediğim bir şey. 'Allah'ım beşiğimi 'ne olur boş koyma' diye dua ediyorum. Bir evlada dokunmak, bir cana dokunmak gerçekten çok istediğimiz bir şeydi ve kızım çok vesile oldu" dedi.