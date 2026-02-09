Velayette asık kıstas nedir? Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor!

KAPICI TAZMİNATINI EV SAHİBİ Mİ ÖDER, YOKSA KİRACI MI?

Kiracıyım. Her ay ödediğim aidattan kapıcı tazminatı için de para kesiliyor. Kiracı öder mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci ve 18'inci maddesi gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani ev sahibi sorumludur. Ancak kat maliki ödemez ise kiracı da müşterek ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşebilir. Kural böyle olmakla birlikte, uygulamada yapılan kira sözleşmeleriyle kıdem tazminatının veya aidatla birlikte toplanan kıdem tazminatı fonu katılım payının kiracı tarafından ödeneceğine karar verilebilir. Bu durumda kıdem tazminatının veya toplanan avansın, kiracı tarafından ödenmesi gerekir. Kira sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa, kanuna göre bu bedellerin kat maliki tarafından ödenmesine yönelik bir hüküm de mevcuttur.

BOŞANMA DAVASINDA YENİ İLİŞKİ DELİL SAYILIR MI?

Boşanma davam 2 yıldır sürüyor. Yeni bir ilişki mahkemede delil gösterilir mi?

Yargıtay 2015'te verdiği kararla, "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğunu, boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağını belirtmiştir. Yani boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu hatalı bir algıdır. Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Eşiniz ikinci bir dava açmak ve mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.

VELAYETTE ASIL KISTAS NEDİR?

Boşanma davası açtım. Biri kız, diğeri erkek iki çocuğumuz var. İkisinin de benimle kalmasını istiyorum. Boşanınca kızın velayetinin babaya verileceği, erkek çocuğun ise anneye verileceğini duydum. Doğru mudur?

Kanunumuzda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun yaşı küçükse, anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir. Tabii anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veyahut da çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa, hakimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir. Birçok boşanmış çiftte çocuğu göstermemek, kaçırmak, çocuğu karşı tarafla ilgili doldurmak, çocuğa annen /baban öldü veya bizi terk etti şeklinde söylemlerde bulunmak çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.