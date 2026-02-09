Kepez’de akran zorbalığı dehşeti: Darbedip kameraya aldılar

Hızlı Özet Göster Çanakkale'nin Kepez beldesindeki Hafız Halil Atan Ortaokulu öğrencisi N.B., okul çıkışında Ş.B.A. tarafından darp edildi.

Darp edilen N.B.'nin ailesi, 9 günlük rapor alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayın, iki öğrencinin beden eğitimi dersinde yaşadığı sözlü tartışma sonrası meydana geldiği belirtildi.

Aile, öğretmenlerin önceden uyarılmasına rağmen önlem almadığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na da şikayette bulundu.

Yaşanan kavga, başka bir öğrenci olan E.Ş. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 3 Şubat'ta, Kepez beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda farklı sınıflarda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencileri N.B. ile Ş.B.A., aralarında laf taşıdığı ileri sürülen arkadaşları nedeniyle beden eğitimi dersinde tartıştı. Tartışmanın ardından N.B. ile Ş.B.A. okul çıkışında bir araya geldi. Öğrencilerin kavgasını bir başka öğrenci E.Ş. de cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden 9 gün darp raporu alan N.B.'nin ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'GÖRÜNTÜLERDE KAHKAHA ATIYORLAR' Akran zorbalığının moda haline geldiğini söyleyen N.B.'nin babası Harun B., 'Kızım 8'inci sınıf öğrencisi, LGS'ye hazırlanıyor. Olay günü son 2 dersleri beden eğitimi. Dersteyken yan sınıftaki akranı olan arkadaşları, bir şekilde sataşıp, 'Çıkışta seninle kavga edeceğiz, döveceğiz' diyerek tehditte bulunmuş. Kızım öğretmenine şikayet etmiş. Öğretmen, 'Tamam halledeceğim' demiş. O ders geçiyor. Son derste, bu defa bir başka beden eğitimi öğretmenine durumu anlatıyor. O da 'Bir şey olmaz kızım. Koşa koşa hemen çıkışta evine git' diyor. Yani bizi aramıyor, sınıf öğretmenine, müdüre söylemiyorlar. Hiçbir bilgimiz yok. Çıkışta bu olayla karşılaşıyoruz. Bir de marifetmiş gibi o darbettikleri anları kameraya çekmişler. En çok zorumuza giden de o. Görüntülerde kahkahalar atıyorlar" dedi.