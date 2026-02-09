Kadıköy'de metruk binada şüpheli ölüm: Asansör boşluğunda ceset bulundu

Olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti ve soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de kağıt toplayıcısı, metruk bir binanın asansör boşluğunda ceset buldu. 6 katlı binanın 5'inci katından asansör boşluğuna düştüğü değerlendirilen kişinin Meki Poyraz (27) olduğu tespit edildi.

Olay, 8 Şubat saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Mehmet Cevdet Anday Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabasıyla sokaklardan kağıt toplayan bir kişi, atık toplamak için girdiği inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.