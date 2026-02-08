Trajik cinayetler geceyi kabusa çevirdi

Korkunç olay, önceki akşam Iğdır'da yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kadının intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ceren Işık'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Işık'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, olay yerinde bulunan şüpheli İbrahim K.'yi gözaltına aldı. İbrahim K. ifadesinde evde 4 kişi alkol aldıklarını, bir süre sonra Hakan T. ve Bedri Y.'nin ayrıldığını, kendisi de dışarı çıktıktan sonra içeriden tek el silah sesi duyduğunu öne sürdü. İbrahim K.'nin ifadesi doğrultusunda Hakan T. ve Bedri Y. de yakalandı. Ceren Işık'ın cep telefonunda yapılan incelemede, olay öncesi annesiyle yazıştığı, intihar edeceğini ifade edip, helallik istediği mesajlar tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bir üzücü haber de Batman'dan geldi. 33 yaşındaki R.D. isimli kadından bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi. Kapının açılmaması üzerine yetkililere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, R.D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. R.D.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki ayrı olayla ilgili olarak polis ekipleri, soruşturma başlattı.