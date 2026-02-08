Suça sürüklenen çocuklara neşter: Yasa değişikliği kapıda
Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin vefatının 1’inci yılında Sultanahmet Camii’nde düzenlenen mevlit programının ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların karıştığı ağır suçlara ilişkin yeni bir yasal düzenleme için Meclis’te geniş mutabakat sağlandığını söyledi.
Hızlı Özet Göster
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların karıştığı ağır suçlara ilişkin yeni bir yasal düzenleme için Meclis'te mutabakat sağlandığını açıkladı.
- Hazırlanan taslak, kasten öldürme gibi suçlarda hakimlere dosya bazında takdir yetkisi verilmesini öngörüyor.
- Yasal düzenlemeler, İstanbul Milletvekili Tuğba Turgut başkanlığındaki Meclis komisyonunun raporu sonrası gündeme getirilecek.
- Bakan Tunç'un açıklaması, Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde düzenlenen anma programının ardından yapıldı.
- Bakanlık, Minguzzi davası ile benzer dosyalardaki soruşturmaların titizlikle takip edildiğini belirtti.
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, vefatının 1'inci yılında Sultanahmet Camii'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Programın ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların karıştığı ağır suçlara ilişkin yeni bir yasal düzenleme için Meclis'te geniş mutabakat sağlandığını açıkladı.
Kadıköy'de 24 Ocak'ta salı pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide Minguzzi ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Tunç da katıldı. Camii çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, hem sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de devam eden yasal çalışmalara dair bilgi verdi.
"KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİ MECLİSİMİZDE HASIL OLDU"
Bakan Tunç, mevlit sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Sultanahmet Camii'nde Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatının yıl dönümünde bir Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenlendi, dualar ettik. Ailesiyle de beraberdik burada. Yıl dönümü vesilesiyle onu bir kez daha rahmetle andık. Allah rahmet eylesin, ailesine tekrar sabır diliyorum."
Tunç, Minguzzi'nin yanı sıra son dönemde benzer şekilde hayatını kaybeden çocukların kamuoyunda derin bir hassasiyet oluşturduğunu belirterek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili mevzuatın yeniden ele alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.
ÇOCUKLARIN CEZA SORUMLULUĞU VE YENİ TASLAK
Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesindeki düzenlemelere değinen Tunç, mevcut sistemin 12 yaş altı için ceza sorumluluğu öngörmediğini, 12–15 ve 15–18 yaş gruplarında ise indirimli ceza uygulandığını hatırlattı.
Tunç, Adalet Bakanlığı olarak hazırlanan taslak çalışmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Özellikle bu yaş grubuyla ilgili çocukların suça karışması durumunda, kasten öldürme suçlarında suçun işleniş şekli, çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı durumları, kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak her dosya bazında, her olay bazında hakimlere bir takdir yetkisi verilebilmesinin olması gerektiği düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk."
Bu taslağın Meclis grubuna iletildiğini belirten Tunç, yapılan değerlendirmelerin ardından tüm siyasi parti gruplarıyla mutabakata varıldığını söyledi.
KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bakan Tunç, söz konusu düzenlemeye ilişkin Meclis'te yürütülen sürece dair şu bilgileri paylaştı:
"Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirler gerek cezalandırma gerekse önleyici tedbirler bakımından etraflıca bir araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekir düşüncesi hasıl oldu Meclisimizde. Şu anda İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Turgut başkanlığında bu komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun çalışmaları bittikten sonra oluşacak rapora göre meclisimizde bu yasal düzenlemeler gündeme gelecektir."
DEVAM EDEN SORUŞTURMALAR VE TEHDİT DOSYALARI
Tunç, Minguzzi davası ile birlikte benzer dosyaların titizlikle takip edildiğini belirterek, Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü söyledi. Sosyal medya üzerinden ailelere yönelik tehditlerle ilgili açılan soruşturmalarda şüphelilerin tutuklandığını, mezar tahribi ve tehdit suçlarından cezai yaptırımlar uygulandığını aktardı.
"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAMIZ LAZIM"
Çocukların korunmasına ilişkin vurgusunu yineleyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarımızı korumamız lazım. Özellikle çocukları hem sosyal medyanın etkilerinden hem de onların suça bulaşmaması anlamında gerekli tedbirlerin gerek aileler, gerek devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyetle alınması lazım."
YASEMİN MINGUZZI: "BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de mevlit sonrası yaptığı açıklamada yaşadığı acıyı ve adalet talebini dile getirdi:
"Bugün 8 Şubat, benim için çok zor bir gün. Çünkü aslında tam bu saatlerde Ahmet'in beyin ölümünün gerçekleştiği haberini doktordan aldığım dakikalar diyebilirim. Bir anne olarak tabii çok zor, çok yıkıcı, gidişi çok ağır oldu."
Mücadelelerini sürdüreceğini vurgulayan Minguzzi, "Her zaman söylüyorum, bu işin peşini bırakmayacağım" dedi ve beraat kararlarına itiraz ettiklerini ifade etti.
YASAL DÜZENLEME GÜNDEME GELECEK
Adalet Bakanı Tunç, komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çocukların karıştığı ağır suçlara ilişkin yeni yasal düzenlemelerin Meclis gündemine taşınacağını belirterek, Minguzzi ailesinin ve benzer acıları yaşayan ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.