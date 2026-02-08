Suça sürüklenen çocuklara neşter: Yasa değişikliği kapıda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların karıştığı ağır suçlara ilişkin yeni bir yasal düzenleme için Meclis'te mutabakat sağlandığını açıkladı.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta salı pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide Minguzzi ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Tunç da katıldı. Camii çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, hem sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de devam eden yasal çalışmalara dair bilgi verdi.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, vefatının 1'inci yılında Sultanahmet Camii'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Programın ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların karıştığı ağır suçlara ilişkin yeni bir yasal düzenleme için Meclis'te geniş mutabakat sağlandığını açıkladı.

Tunç, Minguzzi'nin yanı sıra son dönemde benzer şekilde hayatını kaybeden çocukların kamuoyunda derin bir hassasiyet oluşturduğunu belirterek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili mevzuatın yeniden ele alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

"Bugün Sultanahmet Camii'nde Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatının yıl dönümünde bir Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenlendi, dualar ettik. Ailesiyle de beraberdik burada. Yıl dönümü vesilesiyle onu bir kez daha rahmetle andık. Allah rahmet eylesin, ailesine tekrar sabır diliyorum."

Bakan Tunç, mevlit sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çocuk suçlarına ilişkin yeni düzenleme için Meclis’te mutabakat

ÇOCUKLARIN CEZA SORUMLULUĞU VE YENİ TASLAK

Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesindeki düzenlemelere değinen Tunç, mevcut sistemin 12 yaş altı için ceza sorumluluğu öngörmediğini, 12–15 ve 15–18 yaş gruplarında ise indirimli ceza uygulandığını hatırlattı.

Tunç, Adalet Bakanlığı olarak hazırlanan taslak çalışmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle bu yaş grubuyla ilgili çocukların suça karışması durumunda, kasten öldürme suçlarında suçun işleniş şekli, çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı durumları, kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak her dosya bazında, her olay bazında hakimlere bir takdir yetkisi verilebilmesinin olması gerektiği düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk."

Bu taslağın Meclis grubuna iletildiğini belirten Tunç, yapılan değerlendirmelerin ardından tüm siyasi parti gruplarıyla mutabakata varıldığını söyledi.