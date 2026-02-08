Boynuz kulağı geçti: Hemşire annenin doktor kızı aynı hastanede göreve başladı

Amasya'da hemşire Fatma Ayyıldız (48) ile kızı pratisyen hekim Ece Nur (25), Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. Annesinin "Kızım ben hemşire oldum, sen de bayrağı ileriye götür, doktor ol" sözünden etkilendi. Sınavlara hazırlandı, iyi bir dereci ile girdiği İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni derece ile bitirdi. Yaklaşık 5 ay önce annesinin görev yaptığı hastaneye pratisyen hekim olarak atandı.

NÖBET BİLE BİRLİKTE

Acil serviste annesiyle hastalara hizmet veren Ece Nur, "Annem bana örnek oldu. İnsanlara yardım etmesi, çabalaması, faydalı olma isteği beni etkiledi. Hasta ve doktorlarla iletişimi hoşuma gidiyordu. Annemle çalışmak benim için büyük onur" dedi. Kızıyla aynı serviste görev yapmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Ayyıldız, "Nöbetlerimiz genellikle denk geliyor. Hastalar hakkında kritik yapabiliyoruz. En büyük hayalim kızımın doktor olmasıydı. Yeni gelen doktorlarımızla çalıştığımda, kızımın da bir gün doktor olacağını bilmek, hissetmek çok güzeldi. Kızımla ailece gurur duyuyoruz" sözlerini kaydetti.

Ece Nur Ayyıldız, küçük yaşlarda çoğu zaman annesinin çalıştığı hastaneye geldiğini, bir insana yardım edebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu o dönemlerde fark ettiğini söyledi.