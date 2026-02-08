Ankara'da istinat duvarı çöktü: 5 bina tahliye edildi
Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi üzerine çevredeki 5 bina tedbir amacıyla tahliye edildi, 29 hanede yaşayan 81 kişi güvenli alanlara alındı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi 886'ncı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Çökme nedeniyle bina ile çevresindeki 4 apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
EKİPLER SEFERBER EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Mühendisler Odası görevlileri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bina girişleri şeritlerle kapatılırken, bölgede polis, sağlık ve sosyal hizmet ekipleri görevlendirildi.
81 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yetkililerden alınan bilgiye göre, tahliye edilen 5 binada bulunan 29 hanede yaşayan toplam 81 kişi güvenli alanlara yönlendirildi. Ailelerden birinin Ulus'ta Büyükşehir Belediyesine bağlı Şefkatevi'ne yerleştirildiği, diğer ailelerin ise akrabalarının yanına gittiği öğrenildi.
KAYMAKAM SAHADA İNCELEME YAPTI
Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, gece saatlerinde olay yerine gelerek yürütülen çalışmaları koordine etti.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Gölbaşı Belediyesinden bölgedeki çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şafak Mahallesi 886. Sokak'ta yaşanan istinat duvarı çökmesi sonrası Kaymakamımız Erol Rüstemoğlu, Başkanımız Yakup Odabaşı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile belediye ekiplerimiz sahada incelemelerini sürdürüyor."
Bölgede teknik inceleme ve risk tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.