Ankara'da istinat duvarı çöktü: 5 bina tahliye edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede teknik inceleme ve risk tespit çalışması başlattı.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Yakup Odabaşı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi üzerine, çevresindeki 4 apartmanla birlikte toplam 5 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi 886'ncı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Çökme nedeniyle bina ile çevresindeki 4 apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarı çöktü (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Mühendisler Odası görevlileri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bina girişleri şeritlerle kapatılırken, bölgede polis, sağlık ve sosyal hizmet ekipleri görevlendirildi.