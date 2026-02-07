Tır altında kalan motosiklet sürücüsünün hayatını kaskı kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde önceki gün yaşanan kaza, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken TIR ile çarpıştıktan sonra ağır tonajlı aracın altında kalarak sıkıştı. O an, adeta ölümle yaşam arasındaki ince çizgi herkesin gözü önünde belirdi. Olay yerine koşan vatandaşlar, panikle sürücüyü kurtarmaya çalışırken onu sakinleştirmeye gayret etti. Herkes nefesini tutmuş, bir mucize bekliyordu.

GERÇEK MUCİZE

Ancak sürücü korkuya yer bırakmadı; sakin ve soğukkanlı bir şekilde "Korkmuyorum, siz de korkmayın" diyerek çevresindekilere güven verdi. Kaskı ve koruyucu ekipmanları, ölümün pençesinden onu çekip aldı ve hayatının kurtulmasını sağladı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Bu korku dolu anlar, basit bir ekipmanın insan hayatını nasıl değiştirebileceğini ve cesaretin, soğukkanlılığın gerçek bir mucizeyi nasıl mümkün kılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.