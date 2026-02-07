Sigara ile mücadelede SMS dönemi: Hepsine mesaj atılacak
Sağlık Bakanlığı, sigara bağımlılığıyla mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor. Sistemlerde sigara kullandığı kayıtlı olan vatandaşlara bilgilendirme SMS’i gönderilerek ücretsiz tedavi sürecine yönlendirme yapılacak.
Sağlık Bakanlığı artan sigara bağımlılığına karşı yeni bir uygulamayı devreye alıyor.
SİGARA İÇENLERE SMS GİDECEK
Sigara içtiği sistemde kayıtlı olan vatandaşlara bakanlık tarafından SMS atılacağı ve ücretsiz tedavi sürecinin başlayacağı öğrenildi.
Sabah'tan Burcu Şenn'in haberine göre konuya ilşkin konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Vatandaşlarımızın yüzde 95'i sigarayı bırakmak istiyor. Sigara bırakma polikliniklerindeki sayı 1300'e yaklaştı. Randevu bulamama sorunu yaşamıyoruz. Bant, sakız, ilaç, doktor neyi uygun görürse tedavi sürecinde tüm ilaçlar ücretsiz veriliyor"dedi.
UYGULAMANIN DETAYLARI
Yakın zamanda başka bir uygulamayı daha hayata geçireceklerini söyleyen Demirkol,"Hastanede hangi bölüme giderseniz gidin oradaki hekimimiz, 'Sigara içiyor musunuz, içiyorsanız bırakmak ister misiniz, bırakmak isterseniz randevu alalım mı?' şeklinde 3 soru soracak. Kişi isterse tedaviye başlayacak" ifadesini kullandı.
Demirkol, "Sigara kullanma oranlarını düşürmeliyiz. Elektronik sigara ve puf kullanımı hızla artıyor. Elektronik sigaranın daha az zararlı olduğunu gösteren hiçbir yayın yok"diye konuştu.