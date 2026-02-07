Sancaktepe'de silahlı çatışma: Yaralılar var
İstanbul Sancaktepe’de akşam saatlerinde silahlı çatışma paniğe neden oldu. Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi’nde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
