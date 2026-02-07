Sancaktepe'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde saat 18.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı.

Silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.