Bursa Adliyesi’ndeki dehşetin görüntüleri çıktı: Silahı tekerlekli sandalye ile sokmuş

"1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU" Saldırıda tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile Köksal Akça olay yerinde hayatını kaybetti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuşlar Nurettin Yaşar ile Uğur Bulut hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nurettin Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. "SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından adliye binasındaki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı. Cinayet Büro Amirliği koordinesinde yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün'ün yanı sıra yakın çevresi ile olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen bazı kamu görevlilerinin de aralarında yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı. İncelemelerde kullanılan silahın kurusıkıdan çevrildiği belirlendi.