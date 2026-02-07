Bursa Adliyesi’ndeki dehşetin görüntüleri çıktı: Silahı tekerlekli sandalye ile sokmuş
Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda iki sanığın hayatını kaybettiği, bir jandarma personelinin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin dosyaya yeni görüntüler girdi. Görüntüler, sanığın silahı engelli oğlunun tekerlekli sandalyesine gizleyerek adliyeye soktuğunu ortaya koydu.
- Bursa Adliyesi'nde görülen bir duruşma sırasında Kemal Ergün'ün gerçekleştirdiği silahlı saldırıda sanıklar Mertcan Akça, Köksal Akça ve Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar hayatını kaybetti.
- Soruşturmada, saldırgan Kemal Ergün'ün silahı engelli oğlunun tekerlekli sandalyesine gizleyerek adliyeye soktuğu güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
- Yargılama sonucunda Kemal Ergün, Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- Olayın ardından başlatılan soruşturmada, ihmali olduğu değerlendirilen kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
- Saldırı, 2023 yılında Nilüfer'deki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin davanın duruşması sırasında gerçekleşti.
Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 23 Eylül 2023'te meydana gelen silahlı kavga sonrası açılan davanın ikinci duruşması sırasında Bursa Adliyesi'nde yaşanan saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
3 Aralık 2024'te Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık yakınlarından Kemal Ergün'ün silahlı saldırı gerçekleştirdiği olayla ilgili dosyaya yeni güvenlik kamerası görüntüleri girdi.
SİLAHI TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SOKMUŞ
Dosyaya giren görüntülerde, Kemal Ergün'ün engelli oğlunu tekerlekli sandalye ile X-Ray cihazının yanından geçirerek adliye binasına giriş yaptığı net şekilde yer aldı. Ergün'ün, saldırıda kullandığı tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesindeki tuvalet bölümüne gizlediği belirlendi.
Şüpheli, savcılık ifadesinde silahı "ses çıkmaması için bez ve yatak koruyucu ile sardığını"söyledi.
DURUŞMA SALONUNDA PANİK YAŞANMIŞTI
13 Aralık 2024'teki duruşma sırasında Ergün'ün, tekerlekli sandalyeden çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'ya defalarca ateş açtığı, yaklaşık 30 kişinin bulunduğu salonda büyük panik yaşandığı kaydedildi. O anlarda avukatlar ve basın mensuplarının canlarını kurtarmak için koltukların altına saklandığı tutanaklara yansıdı.
"1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU"
Saldırıda tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile Köksal Akça olay yerinde hayatını kaybetti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuşlar Nurettin Yaşar ile Uğur Bulut hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nurettin Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"
Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından adliye binasındaki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı. Cinayet Büro Amirliği koordinesinde yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün'ün yanı sıra yakın çevresi ile olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen bazı kamu görevlilerinin de aralarında yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı. İncelemelerde kullanılan silahın kurusıkıdan çevrildiği belirlendi.
YARGILAMA TAMAMLANDI, CEZALAR KESİNLEŞTİ
Yargılama sürecinde Kemal Ergün ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen bazı şüpheliler tutuklandı, iki kamu görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Ergün'e, şehit olan jandarma personeline yönelik eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diğer suçlardan da uzun süreli hapis cezalarına hükmedilirken, beş sanık hakkında beraat kararı çıktı.