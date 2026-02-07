Bir akran zorbalığı daha! 13 yaşındaki ortaokul öğrencisine diz çöktürüp özür dilettiler

Ailenin şikayeti üzerine polis inceleme başlatırken, okul idaresi ilgili öğrenciler hakkında idari işlem uyguladı.

Hastanede yapılan muayenede E.T.'nin vücudunda darp izleri olduğu ve saçlarının zarar gördüğü raporlandı.

Kent merkezindeki Mustafa Kemal Ortaokulu yakınlarında 13 yaşındaki E.T., aynı okuldan bir grup öğrenci tarafından darbedildi.

Olay, kent merkezindeki Mustafa Kemal Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki E.T. aynı okulda eğitim gören bir grup öğrenci tarafından darbedildi.

Okul önünde akran zorbalığı kameraya yansıdı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

Kalabalığın önünde diz çöktürülerek özür dilemeye zorlanan öğrencinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin öğrenciler tarafından mesajlaşma gruplarında da paylaşıldığı öğrenildi.

Durumu ailesine anlatan E.T.'nin babası emniyete şikayette bulunurken, hastanede yapılan muayenede E.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu ve saçlarının zarar gördüğü yönünde rapor düzenlendi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, akran zorbalığına karıştığı belirtilen öğrenciler hakkında okul idaresi tarafından idari işlem yapıldığı öğrenildi.