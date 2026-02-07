"Allah'ım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden sana sığınırım" | Peygamberimizin sağlık ve afiyet duası

Hızlı Özet Göster Peygamber Efendimiz, Abdullah İbn Ömer'in rivayetine göre nimetlerin yok olmasından, afiyet bozulmasından korunmak için dua ederdi.

Ruh ve beden sağlığı, Rabbimizin bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerdendir. Bu emaneti korumanın yolu haramdan uzak durmak ve şifa ararken duaya sarılmaktır. Peygamberimiz (s.a.s.), ağrı ve sıkıntı anlarında Allah'a yönelmeyi tavsiye ederek mümine güçlü bir manevi kalkan sunmuştur.

Peygamberimiz, Enes bin Malik'e ağrıyan yere el koyup besmele ile Allah'ın gücüne sığınarak dua etmesini tavsiye etti. Abdullah İbn Ömer (r.a.) diyor ki Resûlullah (s.a.s.)'ın dualarından biri şu idi: Okunuşu: "Allâhümme innî e'ûzü bike min zevâli ni'metike ve tehavvüli 'âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî'ı sahatike." Anlamı:"Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 96; Ebû Davud, Salat, 367)