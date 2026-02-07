"Allah'ım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden sana sığınırım" | Peygamberimizin sağlık ve afiyet duası
Rabbimizin ihsan ettiği ruh ve beden sıhhati paha biçilemez birer emanettir. Bu nimetlerin şükrünü eda etmek, onları haramdan ve her türlü zarardan korumakla olur. Şifa yollarını ararken duanın feyzine ve bereketine sığınmak müminin en güçlü kalkanıdır. Peygamberimiz (s.a.s.) sahabeden Enes bin Malik'e herhangi bir yeri ağrıdığı zaman dua etmesini tavsiye etmiştir. İşte peygamberimizin sağlık ve afiyet için ettiği dua...
Ruh ve beden sağlığı, Rabbimizin bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerdendir. Bu emaneti korumanın yolu haramdan uzak durmak ve şifa ararken duaya sarılmaktır. Peygamberimiz (s.a.s.), ağrı ve sıkıntı anlarında Allah'a yönelmeyi tavsiye ederek mümine güçlü bir manevi kalkan sunmuştur.
Abdullah İbn Ömer (r.a.) diyor ki Resûlullah (s.a.s.)'ın dualarından biri şu idi:
Okunuşu: "Allâhümme innî e'ûzü bike min zevâli ni'metike ve tehavvüli 'âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî'ı sahatike."
Anlamı:"Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 96; Ebû Davud, Salat, 367)
Peygamberimiz sağlık ve afiyet için nasıl dua ederdi?
Peygamberimiz (s.a.s.); sahabeden Enes bin Malik'e, herhangi bir yeri ağrıdığı zaman, şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir:
Okunuşu: "Bismillahi, e'ûzü bi-'ızzetillâhi ve kudratihî min şerri mâ ecidü min vece'î hâzâ."
Anlamı: 'Allah'ın adı ile, şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım' de. Sonra elini kaldır, sonra bu duayı üç beş defa tekrar et." (Ebû Ya'lâ, Zikir ve Dua, No: 1126)