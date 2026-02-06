Yeni trafik kanunu Meclis'ten geçti! Drift atana 140 | Kaldırıma çıkana 5 bin TL ceza!

TBMM Genel Kurulu'nda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Teklifte 2 yeni önerge kabul edildi. Yarıyıl tatilinde meydana gelen otobüs kazaları göz önünde bulundurularak, karlı ve buzlu hava şartlarında kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücülere, kar zinciri bulundurma, kullanma ve kullanılabilir durumda tutmaları zorunluluğu getirildi. Buna göre, karlı ve buzlu hava şartlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların güvenle seyredemediği kara yollarında, kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan araçların sürücüsüne 6 bin lira ceza uygulanacak. Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında, kar zinciri kullanmaması nedeniyle trafik akışına engel olan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücüsüne 24 bin lira ceza verilecek.

KALDIRIMDA GİDENE 5 BİN TL

Yayaların hayatını riske atanlara verilen ceza da artırılacak. Kabul edilen diğer önergeye göre, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde verilen ceza 3 bin liradan 5 bin liraya yükseltildi. Buna göre, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa, bisiklet ve elektrikli skuterleri taşıt yolunda sürenlere, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirenlere, belirtilen sınırdan fazla yük taşıyanlara, elektrikli skuterle sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlar ile elektrikli skuteri otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan karayollarında kullananlara 5 bin lira ceza kesilecek.

DRİFT ATAN YANDI

Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak, söz konusu araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira ceza kesilecek.

Haber: Burcu Şen