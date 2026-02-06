Yavru Vatan’dan İstanbul’a getirilen Hasan bebek hayata yeniden bağlandı

KKTC'DEHasan Hacıarifoğlu'na, anne karnındayken yapılan testler sonucunda kalp hastalığı tanısı konuldu. Bu ciddi sağlık durumu nedeniyle Hasan bebek, doğum sonrası yakından izlenmeye alındı.

ŞARTLAR OLUŞTU

İstanbul'a getirilen ve şu anda 13 aylık olan Hasan Hacıarifoğlu'na, Prof. Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır tarafından iki kez stent uygulanarak akciğer damarlarının gelişimi desteklendi. Böylece cerrahi müdahalenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygun şartlar oluşturuldu. Uygulanan tedavi ve Prof. Dr. Sertaç Çiçek'in gerçekleştirdiği cerrahinin ardından Hasan bebek, sağlıklı bir geleceğe sahip oldu. Anne Eda Hacıarifoğlu, "Hasan'ın kalp hastalığı hamileliğim döneminde tespit edildi. Hamileliğin sonlandırılması önerildi, ancak ben bunu asla düşünmedim. İçimde hep güçlü bir umut vardı. Şükürler olsun ki bu kararı aldım" diyerek sevincini paylaştı.

PROF. Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır, "Hasan bebeğin kalp hastalığı anne karnındayken tespit edildi. Doğum sonrası acil müdahale gerekebileceğini öngördük. Doğum sonrası değerlendirmelerde tanıyı doğruladık ve hastamızı yoğun bakımda yakından izledik. Hasan bebek, cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu" dedi.