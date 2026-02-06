Nestlè SMA Carrefoursa kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!
Nestlè SMA Carrefoursa kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 05.09.2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-77511 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 02.02.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.454 katılım gerçekleşmiştir
Giriş Tarihi:
İşte Apple iPhone 16 128 Gb- Philips Xc7055/01 Aqua 7000 Serisi 25,2 V Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge- Philips 2000ı Series Ac2939/10 Hava Temizleme Cihazı- Philips Hd9285/96 5000 Serisi 7.2 Litre Xxl Wifi Connected Airfryer Fritöz kazanan asil talihliler:
İşte Apple iPhone 16 128 Gb- Philips Xc7055/01 Aqua 7000 Serisi 25,2 V Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge- Philips 2000ı Series Ac2939/10 Hava Temizleme Cihazı- Philips Hd9285/96 5000 Serisi 7.2 Litre Xxl Wifi Connected Airfryer Fritöz kazanan yedek talihliler: