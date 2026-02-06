Mersin'de yürekler sızladı! Cip faciası bir aileyi parçaladı
Mersin’de baba Mahmut Güney, trafik kazasında ikiz kızlarından Kübra ile yeğenleri Nejla ve Zehra’yı kaybetti. Evlat ve yeğen acısıyla yanan acılı adam, “Bir evladım gitti, diğeri yoğun bakımda. Tutunacak dalımız kalmadı. 3 aile yok oldu” sözleri yürekleri deldi.
Acı olay, 2 Şubat'ta Mersin'de yaşandı. Tarsus'tan Mersin yönüne giden psikolog Melis Kuş (25) yönetimindeki cip, önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada Kuş'un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kuzenler Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney'in (15) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Büşra Güney (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise hastaneye kaldırıldı. Büşra Güney'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yara almadan kurtulan sürücü Melis Kuş, tutuklandı.
'MELEKLERİ YOK ETTİLER '
Acılı baba Mahmut Güney, "Yeğenlerim ve kızım hayatını kaybetti. Diger evladım yoğun bakımda. Tutunacak dalımız kalmadı. Yetkililerden kızımın kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. 3 aile yok oldu. Bu çocukların geleceği vardı. Dünya yüzü görmediler. Bunlar melekti, melekleri yok ettiler. Keşke o çocukların yerine biz büyükler gitseydik" sözleri yürekleri sızlattı.