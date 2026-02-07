Konya'da haşere ilacı kabusu: 11 kişi hastanelik oldu

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Konya 'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'da bir apartmanın 1. katında yapılan böcek ilaçlaması sonucu apartmanda yaşayanlardan 11 kişi zehirlendi

11 kişi hastaneye kaldırıldı

Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 11 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.