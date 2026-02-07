PODCAST CANLI YAYIN

Konya'da haşere ilacı kabusu: 11 kişi hastanelik oldu

Konya'da bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi:
Konya'da haşere ilacı kabusu: 11 kişi hastanelik oldu
Hızlı Özet Göster
  • Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi TOKİ Konutları'nda yapılan haşere ilaçlaması sonrası 11 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 kişiden 6'sının aynı aileden olduğu belirtildi.
  • Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi.

Konya'da bir apartmanın 1. katında yapılan böcek ilaçlaması sonucu apartmanda yaşayanlardan 11 kişi zehirlendi (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Apartmanın 1'inci katında yapılan haşere ilaçlaması sonrası, apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu.

11 kişi hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

11 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 11 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler