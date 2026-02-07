Konya'da haşere ilacı kabusu: 11 kişi hastanelik oldu
Konya'da bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi.
Apartmanın 1'inci katında yapılan haşere ilaçlaması sonrası, apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu.
11 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 11 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.