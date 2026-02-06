İzmir'de sel sularına kapılan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti: 1 kayıp aranıyor
İzmir'in Menderes ilçesinde, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobildeki 4 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi öldü, 1 kişi ise kayboldu.
İzmir genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi.
4 KİŞİNİN BULUNDUĞU OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI
Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.
1 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU
Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cesedine ulaşıldı.
1 KAYIP ARANIYOR
Kayıp olduğu belirtilen diğer kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.