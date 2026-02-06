PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de sel sularına kapılan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti: 1 kayıp aranıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobildeki 4 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi öldü, 1 kişi ise kayboldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir'de sel sularına kapılan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti: 1 kayıp aranıyor

İzmir genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi.

4 KİŞİNİN BULUNDUĞU OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.

Sel sularına kapılan otomobil dereye uçtu. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)


1 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yeri.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler cansız bedenlere ulaştı.

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cesedine ulaşıldı.

Araç bu noktada sel sularına kapıldı.

1 KAYIP ARANIYOR

Kayıp olduğu belirtilen diğer kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler